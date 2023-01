Automobilist raakt zwaargewond bij ernstig ongeluk op de N69 bij Valkenswaard

Tandarts Wissing zag veel veranderen in 25 jaar: ‘In Eersel al goede gewoonte om jonge kinderen mee te nemen’

EERSEL - Tandarts Henry Wissing (61) had 12 jaar een praktijk in het Duitse Essen toen hij in 1998 in Eersel begon. Nu, 25 jaar later, behandelt hij nog steeds een aantal Duitse patiënten in zijn Eerselse behandelkamer.

23 januari