Automobilist rijdt met wagen paal uit de grond in Valkenswaard

Pinauto­maat op Markt in Valkens­waard wordt beter gevuld

VALKENSWAARD - Geen geld kunnen pinnen, juist op donderdag als er markt is. Inwoners van Valkenswaard maakten het de afgelopen maanden regelmatig mee bij de pinautomaat op de Markt in Valkenswaard. Geldmaat, verantwoordelijk voor de pinautomaten van ABN AMRO, ING of Rabobank, gaat de automaat nu vaker vullen.

11 april