Avondwandeltochten in Waalre op de digitale toer

WAALRE - Roald Willemsen, lid van Loopgroep Waalre, assisteert deze maandagavond de deelnemers aan de Avond Vijfdaagse. Er moet voor de eerste keer in de 41-jarige geschiedenis van het evenement een QR-code gescand worden om aan de wandel te kunnen. Met de smartphone in de hand gaan zo hele families op pad.

Maar die vlieger gaat niet op voor opa Jacobs. „Opa is zijn telefoon vergeten”, meldt kleizoon Casper teleurgesteld. Lang treurt hij echter niet, want het tweetal wordt door Wilma Maas van de organisatie geadviseerd om ‘gewoon’ achter de andere mensen aan te lopen, dan komt het vast goed. Een stukje verderop meldt iemand dat hij zijn leesbril vergeten is en niet wil verdwalen. „Volg ons maar”, zegt opa Jacobs met een lach.

Peanuts

Op de eerste avond van de Avondwandeltochten lopen ruim 500 mensen mee. Kinderen in de basisschoolleeftijd met hun (groot)ouder(s) kiezen vaak voor de 5 kilometer; anderen voor de 10 kilometer. Beauty Dapaw (24) koos met haar moeder en tante voor de langste afstand; ‘peanuts’ voor tante Lydia Pinas. Zij loopt vaak en lang en liep drie jaar geleden nog een marathon. Voor Beauty is het 12 jaar geleden dat ze meewandelde met deze tocht. Het drietal heeft er flink de pas in en is al snel bij de eerste controlepost. Het valt Beauty niet tegen.

Die controlepost staat een paar honderd meter verderop in de Lissevenlaan. En daar gaat de route opeens rechtsaf een onvermoed bospad in. Struikelend over dennenappels en tussen bomen doorrennend leiden de schelle stemmen van kinderen de wandelaars verder het bos in. Af en toe hoor je het ruisen van de bladeren en vliegen wat tsjilpende vogels over. Wat een rust en wat veel ruiterpaden.

Woensdagavond onderzoekt Marieke Driessen, die in Waalre het aanspreekpunt is voor het werken aan een gezonde leefomgeving, of er onder de deelnemers behoefte is om afstanden van 2,5 en 7,5 kilometer te lopen. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de beslissing om in 2023 ook andere afstanden dan de 5 en 10 kolometer aan te bieden.

Jolige voorbijganger

„En van je hela, hela, hela ho-lala”, een groep meisjes heeft plezier in de wandeling en onder aanvoering van de pa van één van hen lopen ze onder het gezang stevig door. „Niet zo hard, vader”, roept een jolige voorbijganger, ,,jullie moeten nog hartstikke ver en dadelijk is de energie op.”

De stemming zit erin en net als de weersomstandigheden belooft dat veel goeds. Ook voor het aantal medailles dat vrijdag wordt uitgereikt, wanneer je tenminste drie van de vijf avonden hebt meegelopen.