Bestelwagen brandt uit na ongeval met drie voertuigen

Vrachtwa­gen met gestolen lading stopt op A2 tussen Valkens­waard en Eindhoven, vier verdachten gevlucht

VALKENSWAARD/EINDHOVEN - De A2 tussen Valkenswaard en Eindhoven was maandagnacht tijdelijk in beide richtingen afgesloten omdat de politie jacht maakte op een vrachtwagen met gestolen goederen. In het voertuig zaten vier personen. Die gingen er nadat de wagen stopte te voet vandoor.

24 januari