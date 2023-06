Bewoonster van seniorenflat gooit brandende stoel van balkon

Truckshow Borkel en Schaft is een snoepwin­kel voor de echte liefheb­bers

VALKENSWAARD - Voor de leek is het wellicht een bijzonder en zelfs wat vreemd gezicht, zo’n 85 trucks verspreid over de Dorpsstraat in Borkel en Schaft, met in het midden de jaarlijkse kermis. Maar voor de kenners is het een walhalla.