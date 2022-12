Bezwaren over tijdelijke woningen in Waalre-dorp grotendeels van tafel geveegd: ‘Overleggen of we vervolgstappen nemen en welke dat zijn’

Stichting Nooit Voorbij nu ook in Zuid-Nederland actief

In Dommelen vond woensdag de eerste lotgenotenactiviteit in Zuid-Nederland plaats van de landelijke Stichting Nooit Voorbij, georganiseerd door initiatiefneemsters Femke de Droog en Kim Verhoeff. In samenwerking met WeDommelen organiseerden zij een knutselmiddag in ‘Ons Dommels Plèkske’.

24 november