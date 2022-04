Bibliotheek en Stichting Waalres Erfgoed willen sámen verhalen delen

WAALRE - Via de bibliotheek op een laagdrempelige manier kennismaken met het lokale culturele erfgoed. Dat is wat de bibliotheek in Waalre en de stichting Waalres Erfgoed voor ogen hebben met de onderlinge samenwerking die dit jaar gestart is.

De eerste gesprekken dateren al van voor corona. Lambert Jansen (voorzitter van Waalres Erfgoed): ,,We zijn allebei bewoner van het Huis van Waalre. Dat riep de vraag op: Wat kunnen we voor elkaar betekenen?”

Quote We hebben een rondlei­ding gehad door de kelder en waren verrast door de giganti­sche hoeveel­heid materiaal over het cultureel erfgoed van Waalre Margot Lasance,, Bibliotheek Waalre

Die eerste kennismaking viel goed bij Margot Lasance, programmamaker bij de bibliotheek Waalre: ,,We hebben een rondleiding gehad door de kelder en waren verrast door de gigantische hoeveelheid materiaal over het cultureel erfgoed van Waalre. Omdat de bibliotheek dit jaar iets wilde doen juist rond het thema erfgoed waren we er snel uit. We vinden het belangrijk om de sociaal-culturele verhalen te delen met de huidige en toekomstige generaties.” Jansen: ,,Wij organiseren elk jaar twee lezingen voor onze donateurs. Waarom zouden we dat dan niet samen doen?”

Uitbreiden van de collectie

De eerste concrete stap in de samenwerking was afgelopen januari het uitbreiden van de collectie van de bibliotheek met de boeken die Waalres Erfgoed in eigen beheer uitgeeft. En dat werkt, gezien het aantal boeken dat op dit moment uitgeleend is. Ook zijn vitrines bovenop sommige boekenkasten gevuld met historische voorwerpen zoals oude zeepdoosjes. ,,We hebben een geheugenbibliotheek met boeken en spellen om het gesprek te voeren met mensen die last hebben van geheugenverlies of die lijden aan Alzheimer”, vertelt Lasance. ,,De zeepdoosjes sluiten daar mooi bij aan.”

Lezing over Maarten van Rossem

Woensdag 20 april (om 20.00 uur) geeft historicus Sander Wassing een lezing over de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem die in 1542 de omgeving van Eindhoven plunderde en verwoeste, op ‘ses cleyne huyskens nae’. Wassing gaat in zijn lezing ook specifiek in op de gevolgen voor de inwoners van Waalre.

In het najaar (op 2 november) volgt er nog een lezing van Arnoud-Jan Bijsterveld over de Jodenvervolging in Noord-Brabant. Daarna gaan de twee partijen evalueren. Als het aan Jansen ligt, krijgt de samenwerking een vervolg: ,,Ik zie niet wat er fout kan gaan.” ,,Het plan is om structureel twee lezingen samen te organiseren en de boekencollectie actueel te houden”, voegt Lasance toe.

Quote We kunnen iets met muziek doen of cultuurhis­to­ri­sche wandelin­gen organise­ren Margot Lasance,, Bibliotheek Waalre

En daarna? Ideeën heeft de programmamaker van de bibliotheek genoeg: ,,We kunnen iets met muziek doen – er zijn veel muzikanten en historici in Waalre – of cultuurhistorische wandelingen organiseren. Ook zijn er samenwerkingen denkbaar met de Agnus Deikerk op het thema religie, of Waalre in Dialoog op thema’s als de energietransitie, sociale woningbouw of natuurbeheer. Uiteraard gaan we eerst inventariseren waar de behoefte ligt, want het heeft weinig zin om dingen dubbel te doen.”

Voor donateurs van Waalres Erfgoed zijn de lezingen van Wassing en Bijsterveld gratis bij te wonen, leden van de bibliotheek betalen 7,50 euro en niet-leden betalen 9 euro. Meer informatie en aanmelden kan op www.bibliotheekeindhoven.nl/programma.