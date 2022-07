Boerenprotest in Waalre: ‘Het liefst waren wij gewoon thuis gebleven’

Fietsster zwaarge­wond geraakt bij botsing tegen paaltje op fietspad in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een fietsster is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een paaltje op de Merellaan in Valkenswaard. Voor het slachtoffer kwam een traumahelikopter naar een dichtbij gelegen sportpark. De vrouw is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

