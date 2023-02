Bowlingcafé Valkenswaard moet drie weken dicht na illegale pokeravond

Kan Belgisch water Zuid­oost-Bra­bant redden van de verdroging?

BERGEIJK/LOMMEL - Verdroging in de regio? Het goede nieuws is dat de Belgen daar wat aan kunnen doen als ze ervoor zorgen dat hun water ons bereikt. Het slechte nieuws: het water blijft hangen in een ‘Vlaamse spons’. Maar daarover later meer.