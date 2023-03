Valkenswaardse Eureka! Dorpsquiz toe aan derde editie

Kegelen, Sjoelbak­ken of skaten? Stad Ha­mont-Achel organi­seert op vier verschil­len­de locaties Buiten­speel­dag

Op woensdag 19 april wordt massaal Buitenspeeldag gevierd. Zo ook in Hamont-Achel, waar op vier verschillende speellocaties activiteiten georganiseerd worden. Jong en minder jong kan zich tussen 14.00 en 16.30 uur volledig uitleven. Zelf nog niks gepland? De stad is ook nog op zoek naar vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.