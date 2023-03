Brabants Harpweekend in de Hofnar

Het is de 24ste editie van het harpweekend. Een kleine vijftig harpspelers uit Noord-Brabant en Limburg komen bij elkaar om samen te musiceren en een slotuitvoering te verzorgen.

Het harpevenement is een gezamenlijk initiatief van de vijf harpisten en harpdocenten Mea van Delden (Muziekonderwijs Aalst-Waalre / Dé Muziekschool Deurne / RICK Weert), Laura van der Kloet van het CKE in Eindhoven, Renske de Leuw (CMD Valkenswaard), Sophie Oltheten (Kunst & Co Uden / Kunstencentrum Waalwijk) en Ingje van Rijn (Harples Den Bosch). Een jaarlijkse harpistenontmoeting op telkens een andere locatie. Dit keer onder leiding van Renske de Leuw van CMD Valkenswaard.