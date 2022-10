Broer slachtoffer B&B-moord in Valkenswaard vliegt verdachte aan in rechtbank

Buurtvere­ni­ging De Horizon viert 40-jarig bestaan, met een gunstig vooruit­zicht: een nieuw onderkomen

VALKENSWAARD - De voorzitter van Buurtvereniging De Horizon, Miel van Herk, heeft alle vertrouwen in de toekomst. ,,Wij zitten goed in onze vrijwilligers. Zonder hen zijn we nergens. En over enkele jaren nieuwbouw.” Het weekend van 24 en 25 september viert zijn club het veertigjarig bestaan.

22 september