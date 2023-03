Bus 318 blijft behouden voor Dommelen: gemeente en Hermes akkoord over minder drempels Bergstraat

Ze beloofden wereldster­ren als Cardi B en A$ap Rocky, maar het festival werd een fiasco: moet organisa­tri­ce Vestiville monsterbe­dra­gen betalen?

Het grootste urbanfestival van Europa worden: dat was het plan. Toch werd Vestiville – dat op 28 juni 2019 het Lommelse Kristalpark op zijn kop zou zetten – op het laatste nippertje afgelast. De chaos was er compleet. De advocaat van de organisatrice – die onder meer een gevangenisstraf riskeert – geeft voor de eerste keer haar versie van het verhaal. “Ze is vernederd en uitgespuwd... Maar het enige wat zij gedaan heeft, was om goed te doen.”