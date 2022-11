Buurtvereniging ’t Huukske in Valkenswaard blijft belangrijke verbindende factor

VALKENSWAARD - Nu de dagen weer korter worden en de temperaturen omlaag gaan, wordt het belang van een hechte buurt nog beter zichtbaar. Buurtvereniging ’t Huukske in Valkenswaard voorziet hiermee dan ook in een grote behoefte.

„We hebben als vereniging het geluk dat we een eigen buurthuis hebben, dat midden in onze buurt staat”, legt voorzitter Jos van Glabbeek uit. „Zo vormen we echt de ‘kern’ van de buurt.” Samen met een actief bestuur en een flinke groep vrijwilligers verzorgt de vereniging vele activiteiten. „We hebben natuurlijk onze wekelijks terugkerende activiteiten, zoals kaarten en biljarten. Maar gedurende het jaar organiseren we ook grotere activiteiten. Zoals afgelopen week ‘Groot Culinair’, waarbij we een viergangen maaltijd hebben verzorgd in ons buurthuis voor meer dan zestig buurtbewoners”, zegt bestuurslid Ben Roijkakkers.

Hoewel de buurtvereniging inmiddels ruim 130 gezinnen als lid heeft, met ruim 300 gezinsleden, is de belangrijkste doelgroep nog altijd de senioren. „Je merkt gewoon dat jongere gezinnen drukke agenda’s hebben. Zo willen veel leden bijvoorbeeld wel incidenteel meehelpen, maar zich niet structureel vastleggen. Maar dit probleem geldt natuurlijk voor vele verenigingen en clubs”, legt Van Glabbeek uit. „We vinden het vooral belangrijk om laagdrempelig te blijven. Hierdoor merk je gewoon dat gezinnen meegroeien, en bijvoorbeeld meer actief worden als de kinderen ouder worden. Zo zorgt het natuurlijke verloop ervoor dat we altijd een mooi ledenbestand blijven behouden en er altijd een paar actievelingen bij zijn”, legt bestuurslid Harry Smets uit.

De vereniging is zich bewust van het maatschappelijk belang. „We hopen echt een stuk eenzaamheid tegen te gaan. Mensen kunnen hier elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie in een gemoedelijke, warme ruimte. En dat blijkt vandaag de dag van steeds groter belang.” Smets benoemt dat steeds meer buurtverenigingen ten onder dreigen te gaan. „Je merkt gewoon dat een buurthuis een stabiele basis vormt en mogelijkheden biedt, en die zijn er helaas niet veel meer in Valkenswaard.”

Ook informatievoorziening is voor de vereniging steeds belangrijker. „Zo besteden we in ons verenigingsblad ‘de Buurtklap’ onder andere aandacht aan de energie- en zorgtoeslag en de energiekorting. We kunnen mensen dan een beetje de goede kant op helpen. In de toekomst hopen we zelfs dat er wekelijks een soort inloopspreekuur of iets dergelijks gehouden kan worden hier in het buurthuis”, legt Smets uit. „Vanaf halverwege dit jaar is de wijkcoördinator al bijna elke dinsdagmiddag aanwezig in ons buurthuis.”

Ambities

Zelf is de buurtvereniging ook met de toekomst bezig. „We hebben ideeën en ambities genoeg.” Zo willen we ons de komende jaren echt gaan richten op verduurzamen en toekomstbestendig maken van ons buurthuis”, legt Van Glabbeek uit. Het afgelopen jaar heeft de vereniging hier al een begin mee gemaakt. „We hebben de afgelopen zomer, tijdens de hittegolf, met een groep vrijwilligers de toiletgroep van ons buurthuis vernieuwd. „Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij steun vanuit de gemeente en het Oranje Fonds”, legt Smets uit. „De toiletten zijn nu gemoderniseerd en beter toegankelijk. We doen zeker niet meer onder voor een gemiddelde horecazaak”, besluit Smets lachend.