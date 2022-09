Chris de Regt knapt voorwerpen op, van kringloopspullen tot hebbedingetjes

VALKENSWAARD - Al jaren brengt Chris de Regt bezoekjes aan een kringloopwinkel. In zijn eigen woonplaats Valkenswaard. Maar bij gelegenheid ook in de regio of ver daarbuiten. Aanvankelijk op zoek naar boekwerkjes die handelden over Valkenswaardse wetenswaardigheden.

Inmiddels heeft hij zijn aandacht verlegd naar niet alledaagse gebruiksvoorwerpen. ,,Vooral in coronatijd heb ik daar veel werk van gemaakt. Het heeft geleid tot een fijne vorm van vrijetijdsbesteding. En ik kan er anderen een plezier mee doen.”

De Regt zoekt in de kringloopwinkels steeds naar gebruiksvoorwerpen waarvan hij vermoedt dat er een aardig verhaal achter zit. En waarmee hij denkt iemand anders een plezier te kunnen doen. ,,Ik rommel wat in de bakken of schappen. Er zit altijd wel iets speciaals tussen.”

Hij beseft terdege dat dat spul niet voor niets in de kringloopwinkel ligt. Gedateerd of beschadigd. Vaak slecht functionerend. Soms ontbreken onderdelen. ,,Daarin ligt ook een belangrijk aspect van mijn belangstelling. Ik ben een doener. Ik klus graag. Ik wil het weer in orde maken. Om er iemand anders weer blij mee te maken.” Maar hij wordt er zelf ook nog wijzer van. Hij wil immers ook de achtergrond weten van het voorwerp: hoe zit het in elkaar, waar komt het vandaan, wie is de producent, wat is de gebruikswaarde, uit welke tijd stamt het. ,,Elk voorwerp heeft een eigen verhaal. Hoe langer ik zoek, des te interessanter het wordt.”

Roestig barometertje

Het begon allemaal met een klein, roestig barometertje, een oer-Hollandse theemuts en een set van zes keramieken onderzetters. ,,Producent Stolk & Reese BV Rotterdam. Gemaakt in 1982 bij het eeuwfeest van het bedrijf. Via Marktplaats heb ik het setje tegen kostprijs gegund aan de architect die meegewerkt heeft aan de herinrichting van het fabrieksterrein van Stolk & Reese BV.”

Sommige vondsten van De Regt waren na een goede schoonmaakbeurt gebruiksklaar. Andere vergden enig herstel. Bij de ‘Hover stofzuiger Junior 119’ moesten de borstels en aandrijfriem vernieuwd worden. ,,Ik heb geen verstand van elektrotechniek. Een uitdaging dus. En het is gelukt.”

Voor een ‘Orff-Schulwerk Golckenspiel’ heeft de amuzikale Chris de Regt voor meer info eerst uitgebreid contact gehad met een wetenschappelijk medewerkster van Orff-Zentrum München. Een klokkenspel uit de periode 1936-1960. Na wat kleine reparaties gebeurt de muzikale afstemming door een voormalige muziekdocente van één van zijn kinderen. ,,Geheel gerepareerd en welluidend klinkend is het instrumentje nu bij de muziekdocente in goede handen.” Zo ook een houten Picus-sigarenkistje voor Gloria-sigaren. ,,Een zoon van een voormalig directeur van de Picus-fabriek in Eindhoven zocht naar fysieke herinneringen aan zijn vader.”

De Regt is blij met zijn (corona)hobby. Maar bij een pennenkistje met roldeksel is hij vastgelopen. ,,Al twee jaar in huis. Geheel gerepareerd. Het verhaal erachter lukt me nog niet. Toch maak ik ook hier ooit iemand blij mee.”

Volledig scherm Chris de Regt. © Sem Wijnhoven/DCI Media