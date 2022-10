Cindy plaatst weggeefkastjes met spullen van voedselbank maar wordt op vingers getikt; ‘Niet de bedoeling dat onze producten naar anderen gaan’

Onze energie­voor­zie­ning in 2050: moeten we meer groene energie opwekken, of juist meer besparen?

WAALRE - Meer zonnepanelen, windmolens of toch kernenergie? Deze (on)mogelijkheden voor onze energievoorziening in 2050 staan centraal tijdens de inspiratiemiddag op zondag 13 november in de Agnus Deikerk in Waalre.

17 oktober