Corso & Cultuur Festival ook voor deelnemers van buiten Valkenswaard

B en W van Waalre wil rioolhef­fing volgend jaar met 28 euro verhogen: ‘Bedrag is al 20 jaar hetzelfde’

WAALRE - Het 65 jaar oude rioolsysteem van de gemeente Waalre is dringend aan vernieuwing toe. Op sommige plekken in Waalre-dorp is dat al gebeurd, maar voor het riool in de rest van de gemeente is een forse investering nodig van 7 miljoen nodig en daardoor gaat de rioolheffing flink omhoog.

22 juni