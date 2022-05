Corso en Theater De Hofnar komen in Valkenswaard met gezamenlijk cultureel weekend

VALKENSWAARD - Het Corso Valkenswaard en Theater De Hofnar hebben elkaar gevonden voor een gezamenlijk festijn in het tweede weekend van september. Samen geven ze vorm en inhoud aan het nieuwe Corso & Cultuur Festival. De opening is op vrijdag 19 september in De Hofnar. Het gehele weekend is alles gratis toegankelijk

De bekendmaking van de plannen vond donderdagmiddag plaats op De Statie tijdens de presentaties van de corso-ontwerpen. Volgens corsovoorzitter Gabriella Buijs en Paul L’Herminez, directeur van theater De Hofnar, ,,wordt het nieuwe festival een bijzondere start van het culturele seizoen. Het gehele centrum zal bruisen.”

Met dit initiatief wordt in het traditionele corsoweekend alles rond het bloemencorso en Val-Val-D’rie, een preview van het nieuwe theaterprogramma, in elkaar geschoven. Val-Val-D’rie was de voorbije twee decennia steeds een week na het bloemencorso.

Voorproefje

Het programma van Corso & Cultuur Festival Valkenswaard opent op vrijdag 9 september met een voorproefje van het nieuwe theaterprogramma. Daags erna vele dahliaobjecten en straatoptredens en zondag de Corsoparade met straattheater en muziek. En tijdens de bekendmaking van dit nieuwe evenement werd duidelijk dat ook het corso insteekt op deelname van buitenaf, vooral met dahliaobjecten. ,,Samen zorgen voor een jaarlijks terugkerend interregionaal festival. Met veel interactie en beleving. Door samenwerking elkaar versterken.”

Op de Statie werden traditiegetrouw alle ontwerpen voor de Corsoparade 2022 in woord en beeld gepresenteerd. Alle jeugd en volwassen bouwgroepen waren present met het ontwerp voor de eigen corsowagens én de beoogde dahliaobjecten, allemaal in een ruimtelijk vorm te aanschouwen tijdens het Corso & Cultuur Festival in september.

Drukte van jewelste

Het was een drukte van jewelste op de Frans van Beststraat. Schuifelen om kort een glimp op te vangen van wat de ontwerpers hebben gecreëerd en wat dan vervolgens door de noeste bouwers moet worden gerealiseerd.

De dertien buurtschappen/groepen zijn er nu al voorzichtig mee bezig. Maar ze gaan pas echt aan de slag wanneer vanaf half juni de corsotenten weer in de diverse wijken van Valkenswaard opduiken. Het thema van dit jaar is ‘Wereldse feesten. Het corso vol plezier.’

De Ontwerpprijs was donderdagmiddag voor buurtschap Stadsebergen met de uitbeelding van ‘Na’aam’, een festival rond drie mannelijke spelen: Mongools worstelen, paardenraces en boogschieten. Voorzitter Figo Sweere mocht de eerste corsowaardering van dit jaar in ontvangst nemen. ,,Het lijkt bij de eerste aanblik statisch. Maar in de stoet wordt het dynamiek van de eerste orde.”