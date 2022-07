De pastoor hoeft zich niet lang meer in een uitgewoonde schaftkeet om te kleden

Kleurrijke Pieter Swinnen (1935-2022) zag zijn grote wens voor Valkens­waard niet meer in vervulling gaan

VALKENSWAARD - In aanloop naar de grootscheepse renovatie van het Valkenswaardse centrum had kunstenaar Pieter Swinnen nog één doel: een kunstwerk van zijn hand in het vernieuwde hart van zijn dorp. ,,Een echte Swinnen. Groots en kleurrijk. Valkenswaard moet meer kleur krijgen.’’

28 juni