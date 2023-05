De Weitens uit Dommelen wint Duurzaamheids Award

Vrijwilli­gers­pen­ning voor Els Raap uit Valkens­waard

VALKENSWAARD - Bij Wijkcommissie Het Gegraaf in Valkenswaard Noord is Els Raap-Verbaarschot in het zonnetje gezet. Zij ontving op woensdag 3 mei de gemeentelijke vrijwilligerspenning. Zij kreeg deze uit handen van wethouder Mieke Theus.