De zomerse aanbeveling van Frédèrique van Duppen: Italië van noord tot zuid

„Voordat ik in Valkenswaard werkte was ik verbonden aan het Kunstmuseum in Den Haag. Ik wilde terug naar België, waar ik vandaan kom, toen hier een vacature vrijkwam voor curator. Lithografie was tussen 1850 en 1950 hét medium voor druk. Ik heb een specialisatie in kunst uit de 19e en 20e eeuw, dus dat past perfect.”

„Het is mijn droom om een reis door Italië te maken. Daar gingen we in mijn jeugd altijd naartoe met het gezin. Later mocht ik voor mijn studie kunstgeschiedenis in Leuven naar het buitenland. Op mijn negentiende ben ik naar Pisa gegaan, een uitwisseling in het Erasmusprogramma. Ik heb me ondergedompeld in Italiaanse film, literatuur en moderne kunst en design, met de wilde kleurigheid van Memphis, de groep postmoderne interieurontwerpers rond Ettore Sottsass. Helemaal alleen in een ander land kon ik mezelf vrij maken van alles. Het was een eerste stap naar volwassenheid.”