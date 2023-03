Defensie en politie houden grootschalige oefening in Antwerpse en Limburgse Kempen: inwoners moeten 'vijandige' bevolking naspelen

Zo staat het met alle blessures bij PSV: Mauro Júnior voor onderzoek naar Brazilië

PSV kan voorlopig niet beschikken over Mauro Júnior. De 23-jarige Braziliaan liep vorige week tijdens de training van PSV een knieblessure op en is sowieso de komende weken niet inzetbaar. Na een week kan PSV nog geen definitieve diagnose delen, omdat Mauro voor extra onderzoek naar Brazilië is. ,,Hij is daar bij een kniespecialist”, aldus trainer Ruud van Nistelrooij.