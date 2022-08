Diamanten paar Dijkhoff-Klomp uit Valkenswaard: ‘We zijn echte kerkmensen’

VALKENSWAARD - Op 22 augustus is het zestig jaar geleden dat het kerkelijk huwelijk van Jan en Joke Dijkhoff-Klomp uit Valkenswaard werd ingezegend in de Mariakerk. Het diamanten feest begint op zondag 21 augustus met een viering in de Nicolaaskerk. ,,We zijn altijd echte kerkmensen gebleven.”

Jan en Joke Dijkhoff hebben samen vooral gewoond in de Mariaparochie. Sinds zeven jaar hebben ze een appartement in de schaduw van de Nicolaaskerk in Valkenswaard. Zowel Jan als Joke Dijkhoff was volop actief binnen de plaatselijke katholieke gemeenschap. Beiden zongen decennialang in het kerkkoor Mariaparochie. Jan (87) was ook lang voorzitter. En echtgenote Joke (86) was de ‘regelmoeder’ van het parochiële kinderkoor. Verder zat ze in het siercomité. ,,In onze kerk stonden altijd bloemen. Vaak uit de eigen parochietuin.”

Dameskoor

Jan Dijkhoff zong ook bij het Valkenswaardse Kamerkoor en hij dirigeerde het dameskoor in Dommelen. In de Nicolaaskerk zingt hij nu nog in de koren Laudate Dominum en Soli Deo Gloria. ,,Veel leden hiervan zullen zondag zingen in de kerkelijke viering van ons diamanten huwelijk.”

Volledig scherm Het kersverse echtpaar Dijkhoff tijdens hun huwelijk, bijna zestig jaar geleden. © nvt

Jan Dijkhoff werkte decennialang als programmeur bij Philips in Eindhoven. Echtgenote Joke heeft in haar eerste huwelijksjaren nog huishoudelijk werk verricht bij een plaatselijke sigarenfabrikant. Naast de kerkelijke activiteiten was ze ook jarenlang scoutingleidster.

Vakantieperiode

,,Met de dagelijkse zorg voor vier kinderen was mijn week goed gevuld.” Het gezin Dijkhoff trok in de vakantieperiode kamperend door Engeland en Schotland. Jan Dijkhoff: ,,Ik sprak de taal, Engeland is prachtig en het leven was er toen niet duur.”

Het jubilerende stel heeft hoge verwachtingen van vooral de kerkelijke viering. Deze dienst wordt mede opgeluisterd door de vele bevriende koorzangers. ,,Bijna al onze activiteiten kun je aan de kerk linken.”