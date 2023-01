Diamanten paar Schijvens-Ansems: ‘We hebben ooit vier uur in de bios doorgebracht’

PSV gaat nu volle bak voor Belgisch internatio­nal Thorgan Hazard

PSV doet momenteel verwoede pogingen om de Belgische aanvaller Thorgan Hazard te strikken voor een verblijf in Eindhoven. Algemeen en technisch directeur Marcel Brands is deze dagen met hem in gesprek, zo bevestigen bronnen rond de speler. Hazard is op dit moment actief bij Borussia Dortmund en komt niet altijd aan spelen toe.

29 januari