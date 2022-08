Dick van Toor-weekend met spijkerslaan en Duckrace

Diamanten paar Dijk­hoff-Klomp uit Valkens­waard: ‘We zijn echte kerkmensen’

VALKENSWAARD - Op 22 augustus is het zestig jaar geleden dat het kerkelijk huwelijk van Jan en Joke Dijkhoff-Klomp uit Valkenswaard werd ingezegend in de Mariakerk. Het diamanten feest begint op zondag 21 augustus met een viering in de Nicolaaskerk. ,,We zijn altijd echte kerkmensen gebleven.”

18 augustus