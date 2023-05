Dit is hoe de eerste teams uit Valkenswaard dit weekeinde speelden

Strafcor­ner­ko­ning Tim Swaen grijpt in afscheids­du­el naast de landstitel: ‘Ik had m’n plafond op hockeyvlak bereikt’

Hockeyer Tim Swaen kon maandag zijn carrière in stijl afsluiten met wederom een landstitel in het shirt van Bloemendaal, maar in de finale van de play-offs ging zijn ploeg met 0-4 onderuit tegen Pinoké. De uit Deurne afkomstige strafcornerman blijft hoe dan ook actief in de hockeywereld. ,,Het is tijd voor nieuwe uitdagingen.”