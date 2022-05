Dodenherdenking in Waalre: ‘Noodzaak van herdenken actueler dan ooit’

WAALRE - Woensdag stond Waalre stil bij een oorlog die 77 jaar geleden is beëindigd. Het blijft belangrijk om deze oorlog en de gevolgen daarvan te herdenken, zeker met het oog op de huidige oorlog in Oekraïne. Dat was de boodschap die burgemeester Jan Boelhouwer uitdroeg bij de jaarlijkse Dodenherdenking.

Wie had vorig jaar kunnen denken dat het herdenken van de Tweede Wereldoorlog dit jaar ook in het teken zou staan van een oorlog die nu woedt? Op iets meer dan twee uur vliegen bij ons vandaan. Beelden uit het verleden zijn weer tegenwoordige tijd, zo schetste Boelhouwer. „Dood en verderf, wanhoop, vluchtelingenstromen. Met de opvang van vluchtelingen- ook in onze gemeente- is de Oekraïne-oorlog ineens onderdeel van ons eigen dorpsgebeuren. En dat maakt de noodzaak van herdenken actueler dan ooit.”

Sinds lange tijd weer een fysieke herdenking

In verband met de coronamaatregelen werd er de afgelopen jaren op 4 mei vooral vanuit huis herdacht. Een herdenking en ontmoeting in Waalre bij het bevrijdingsmonument van kunstenaar Karel Zijlstra zat er niet in. Vandaag kon dat gelukkig weer wel en vele mensen, zowel oud als jong, hadden de moeite genomen om te komen.

Vrijheid belangrijk goed

Boelhouwer benadrukte dat verhalen uit de oorlog gedeeld moeten blijven worden: „Tot op de dag van vandaag komen er nog nieuwe verhalen naar boven uit de Tweede Wereldoorlog. Vaak ook door documenten die zijn gevonden na iemands overlijden, want veel oorlogsoverledenen namen hun eigen verhalen mee in hun graf.”

En vrijheid is iets dat gekoesterd moet (blijven) worden, zo wilde hij ook meegeven. ,,Vrijheid is een gedeelde waarde, een belangrijke verbindende factor en daar moeten we samen aan blijven werken, want vrijheid is nooit af. Juist daarom moeten we blijven herdenken.”

En op het fluiten van de vogeltjes na, werd het in Waalre even heel stil.