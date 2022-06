Dommelsch dupe van regionale stroom-stop: duurzame ambities voorlopig in de koelkast

Een winstexplo­sie maar toch geen leuk jaar: metaal­groot­han­del MCB uit Valkens­waard moest vaak 'nee’ verkopen in chaotische markt

VALKENSWAARD - Het was het beste jaar ooit. Maar leuk was het toch niet voor metaalgroothandel MCB uit Valkenswaard. Het moest grote risico’s nemen en vaak ‘nee’ verkopen in een chaotische markt.

28 mei