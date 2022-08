Dommelse Doe-Week biedt al 45 jaar hetzelfde vermaak: dát is juist de kracht

Georganiseerd vermaak heeft vaak een beperkte houdbaarheid. Lees de ED-zomerserie over ‘vergeten festivals’ er maar eens op terug. Op een zeker moment is de formule uitgewerkt, is de koek of het geld bij de organisatie op en ziet de sponsor er geen brood meer in. Niets van dergelijke slijtage of sleur bij de Dommelse DoeWeek, waar ze al 45 jaar zo goed als hetzelfde draaiboek uit de kast trekken. Een week lang hutten bouwen, muziek maken, spandoeken schilderen, knutselen en sportief doen op een groot veld en dan aan het eind uitgeput en met een zak vol vuile was thuiskomen.