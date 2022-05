Dommelse ‘ijzergrond’ maakt plaats voor toekomstbestendig woonerf Hof aan de Dommel

Hij staat er met droge ogen naar te kijken, hoe de sloopkraan zijn oude winkel in puin verpulvert. Geert Roothans. Telg uit een ondernemersfamilie, die 175 jaar - ja, zo lang al - ijzerwaren aan de man bracht, sinds 1912 vanuit dit pand aan de Bergstraat. Tot in de eeuwigheid leken ze er te blijven zitten. Tot Geert en vrouw Marjon een paar jaar geleden besloten om met de zaak te stoppen en het pand te verkopen. ,,We hebben het einde van de zaak inmiddels een plek kunnen geven. Ik word niet meer emotioneel van zo'n sloopkraan.”

Het pand kwam uiteindelijk in handen van de Eindhovense projectontwikkelaar Symphony Estates; een partij met een flinke staat van dienst als het om herontwikkelingen in kleine dorpskernen gaat. Zij starten hier vanaf juni met de bouw van acht woningen, waarvan twee appartementen en zes gelijkvloerse woningen, gericht op 50-plussers. De woningen zijn inmiddels alle acht verkocht. ,,We hadden er zo drie keer zoveel van kunnen verkopen, als we ze konden bieden", licht Olaf Schoofs van Symphony Estates toe. ,,We spelen met deze woningen in op een grote behoefte aan dit soort levensloopbestendige woningen. Dat zit 'm in kleine onderhoudsvriendelijke tuinen, geen drempels meer, een traplift die plug-and-play ingebouwd kan worden, extra daglichttoetreding, rolstoeltoegankelijke deurposten. Hier kunnen mensen het heel lang in volhouden.”