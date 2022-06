Dommelse tunnel van grauw naar Delfts blauw; 150 kinderen zetten kunstenaars maanden aan het werk

Victor Spijkerman is met 4 van zijn 9 honden terug in Valkens­waard, maar is 'daklozer dan ooit’

VALKENSWAARD - Hij is op, kapot, er helemaal klaar mee. Er lijkt maar geen einde te komen aan de tragische lotgevallen van Victor Spijkerman. Want nu de rechtbank heeft bepaald dat hij ook niet op een minicamping in Riethoven mag verblijven, is de 46-jarige Dommelnaar terug bij af. ,,Erger nog, dit is echt het diepste dieptepunt.”

