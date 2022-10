Drie nieuwe plantsoenen, vernoemd naar drie voormalige Valkenswaardenaren

Hij onthulde het bordje ‘Frans Hoppenbrouwersplantsoen’ nabij de Kreijenbeek en daarop aansluitend stelde hij officieel open het ‘Jeroen Mettesplantsoen’ nabij De Smelen. In Dommelen aan de Tienendreef is het ‘Maria van Schoorplantsoen’ van een naambordje voorzien. Voor alle drie zijn speciale borden gemaakt met enige achtergrondinformatie over de betreffende persoon.

Frans Hoppenbrouwers

Schrijver Frans Hoppenbrouwers (1940-2013) geniet onder meer bekendheid vanwege zijn gedichten over zijn eigen Valkenswaard en door de vele cultuurhistorische boeken over cultuur in De Kempen. Met veelal teksten waarin doorklonken zijn warme gevoelens voor cultuur en natuur.

Van 2005 tot 2012 was hij gemeentedichter van Valkenswaard. Hij schreef toen negentig gedichten over markante plekken in zijn woonplaats. In 2005 werd Frans Hoppenbrouwers koninklijk onderscheiden vanwege zijn literaire en cultuurhistorische verdiensten voor de regio.

Maria van Schoor

Maria van Schoor is ruim dertig jaar overste geweest van het Klooster Agnetendal aan de Dommelstraat. Ze overleed op 18 maart 1573. Aanvankelijk lag ze begraven in de kloosterkerk. Bij de afbraak daarvan is haar zerk, met nog twaalf andere, overgebracht naar de oude Martinuskerk aan de Kerkakkerstraat. Die zijn daar als vloertegels gebruikt. Alleen de zerk van Maria van de Schoor is daarvan nog overgebleven. De steen is nog te zien in het portaal van de Martinuskerk aan de Bergstraat.

Jeroen Mettes

De dichter, essayist, criticus en literatuurwetenschapper Jeroen Mettes(1978-2006) is opgegroeid in Valkenswaard. Later studeerde hij literatuurwetenschap aan de universiteit van Leiden en slaagde summa cum laude. In 1999 begon hij een blog Poëzienotities die veel losmaakte in de literatuurwereld. Ook startte hij een prozagedicht het Nieuwe Zinnen-epos dat hij de naam N30 gaf. Dat staat voor ‘30 november 1999’ toen een congres van de Wereldhandelsorganisatie in Seattle USA door massaprotesten werd stilgelegd. En N30 is nu nog regelmatig onderwerp van vele discussies.