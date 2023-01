Drie ongelukken op zelfde viaduct bij Dommelen door gladheid

Dat gebeurde allemaal bij het viaduct bij Dommelen. Door de ijzel en gladheid is daarom besloten het gehele viaduct af te sluiten voor alle verkeer en het verkeer om te leiden. Inmiddels is de weg weer open.

Er is niemand ernstig gewond geraakt. De bestuurder van één van de wagens die betrokken waren bij de botsing, is nagekeken in de ambulance. Het is niet de eerste keer dat op het viaduct gladheidsongevallen plaatsvonden. Woensdagavond vond ook een ongeluk plaats op de N69, al was dat een paar kilometer zuidelijker.