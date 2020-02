Dronken jongen (16) uit Leende op nippertje ontweken door agenten op weg naar spoedmelding

Hospice Valkenhof in Valkens­waard heeft een koppelbed: eindelijk weer even bij elkaar in bed liggen

15 februari VALKENSWAARD - Dankzij Team 65 van Roparun kunnen patiënten van het hospice en het verpleeghuis van Valkenhof weer eens samen met hun partner in bed liggen. Of met hun kleine kinderen. Het koppelbed is het ei van Columbus.