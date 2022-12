Eerste Maatjescarrousel in Waalre succesvol; ‘Welke superkracht zou je willen hebben?’

WAALRE - Of ‘Wat zou je doen als je Minister-President zou zijn?’ en ‘Wanneer was de laatste keer dat je in je eentje heel hard lachte?’ Het zijn vragen op gesprekskaartjes die een gedachtewisseling op gang kunnen brengen. Woensdagmiddag waren ze niet nodig op de bijeenkomst in Het Huis van Waalre waar ‘nieuwe maatjes’ met elkaar in contact werden gebracht.

Iedereen voelt zich wel eens alleen. De een wat vaker dan de ander. De gemeente Waalre organiseert geregeld activiteiten waardoor mensen nieuwe contacten kunnen opdoen. Eén daarvan is de Maatjescarrousel. Naar goed voorbeeld in Helmond en Geldrop bedacht Daan van der Vleuten, werkzaam bij de LEVgroep en coördinator welzijnswerk bij Goed Voor Mekaar, dat het voeren van meerdere korte gesprekken met verschillende mensen ook in Waalre wel eens zou kunnen leiden tot uitbreiding van de kennissenkring.

Gesprekspartner wisselen

„De bedoeling van de carrousel is dat mensen iedere vijf tot zeven minuten van gesprekspartner wisselen. Gedurende die paar minuten leren ze elkaar heel oppervlakkig kennen, maar kunnen zij vaak wel aanvoelen of er een ‘klik’ is.” Die klik is dan aanleiding om samen een vervolgafspraak te maken.

Tijdens deze middag, waarvoor vijftien mensen in de leeftijd van 16 tot en met 82 jaar zich aanmeldden, waren deelnemers op zoek naar gelijkgestemden. Zij zouden elkaar kunnen vinden in gedeelde hobby’s als handwerken, wandelen of schilderen. Maar er waren ook potentiële maatjes die graag op niveau willen scrabbelen of schaken.

Quote Ik heb al een enkel contact opgedaan met iemand die ik vaker wil zien Helma

Eén van de deelnemers was Helma uit Waalre. De afgelopen jaren heeft zij veel mensen uit haar vriendenkring verloren. Hoewel ze een partner heeft is er nog voldoende tijd om kwalitatieve momenten met anderen te delen. „Ik zit ook in een zingevingswerkgroep bij de kerk en dat voelt als een warme deken.” Deze middag ziet zij als speeddaten, maar het bevalt wel: „Ik heb nog niet iedereen gesproken maar heb al wel een enkel contact opgedaan met iemand die ik vaker wil zien. Het voelt hier echt als ont-moeten.”

Blijven zitten

Ondertussen gaat de zoemer, hetgeen betekent dat gesprekspartners weer moeten gaan schuiven. Henny en haar praatgenoot blijven gewoon zitten en vanuit een andere hoek van de zaal klinkt het ‘U stoort ons in ons gesprek’. Van der Vleuten laat het maar even zo. „Soms moet je mensen wat op gang helpen, soms lijkt het als vanzelf te gaan.”

Tegen het einde van de middag worden telefoonnummers uitgewisseld en zijn er een paar dames die zich willen aansluiten bij een al bestaande wandelgroep.

Missie geslaagd, zo lijkt het. „Dit kunnen we wel eens herhalen”, meent ook de tevreden coördinator.