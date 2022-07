Eerste SchuldHulpMaatjes gaan in Valkenswaard aan de slag

Eén van de gecertificeerde Maatjes is Nienke van Och (41), van beroep sinds kort assistent bewindvoerder bij een Eindhovens bedrijf. In Valkenswaard stelt ze zich als Maatje dienstbaar op. ,,Om hulp te bieden aan mensen met schulden. Ze te begeleiden naar een stukje zelfredzaamheid. Ze moeten vertrouwen krijgen en zelf de situatie leren inschatten. Wij willen ze tot steun zijn.”

Vroegtijdig bereiken

De stichting SchuldHulpMaatje Valkenswaard wil mensen met (dreigende) schulden vooral vroegtijdig bereiken. En ze dan vervolgens ook verder helpen met de steun van getrainde vrijwilligers, de Maatjes. ,,Deze deskundigen kunnen zo een hulp zijn op weg naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en zelf de financiën regelen staan daarbij centraal”, verklaart Marja Bannenberg-Oomen(64). Zij is coördinator bij de organisatie SchuldHulpMaatje en een van de aanspreekpunten van de stichting.

Volgens de beschikbare cijfers van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland was er in 2020 in Valkenswaard bij ruim tweeduizend huishoudens sprake van een extra risico op betalingsachterstanden. Dat betrof toen 16 procent van het totaal aantal huishoudens. Ruim drie procent van die 13.515 Valkenswaardse huishoudens is afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Deze mensen zitten vaak al in een isolement. Met soms ook een schaamtege­voel. Ze moeten voelen dat de Maatjes een steuntje in de rug zijn

,,We willen de mensen die hulp vragen ondersteunen om te zorgen dat ze sociaal en praktisch vaardiger worden”, verklaart Bannenberg. De hulpbehoevenden moeten wel zichzelf aanmelden bij SchuldHulpMaatje. ,,Natuurlijk in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo snel als ze het aan voelen komen.” Bannenberg voert de eerste gesprekken om er achter te komen wat de hulpvraag precies is. ,,Vragen en doorvragen. Om ook te weten te komen welk Maatje bij de hulpvrager past. We moeten letterlijk achter de voordeur zien te komen.” Het Maatje begint met wekelijkse bezoekjes en gesprekken. Om snel het vertrouwen te winnen. ,,Deze mensen zitten vaak al in een isolement. Met soms ook een schaamtegevoel. Ze moeten voelen dat de Maatjes een steuntje in de rug zijn.”