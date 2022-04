Eindelijk weer rallycrosskampioenschappen op het Eurocircuit

Voor het publiek, dat zaterdag en zondag op het Eurocircuit weer van de partij was, viel er genoeg te beleven. De liefhebbers van rallycross genoten dit zonnige kampioenschapsweekend, na twee jaar stilte, weer van de ronkende en brullende motoren. Of kwamen de crosskijkers ook voor de elektrische wagen van Viktor Vranckx?

Vranckx behoort tot de nieuwe generatie rallycrossers. De Belg (16) demonstreerde op beide wedstrijddagen zijn volledig elektrische RX2e rallycross auto. Bij de scholier (‘Nog anderhalf jaar en dan ben ik er vanaf’) ligt de focus al even op het racen. Zijn toekomst leek aanvankelijk in de voetballerij te liggen, maar al vanaf Viktors peutertijd ging het gezin Vranckx elke rallycrosswedstrijd mee met het team van Roger Lippens, en later met het team van Patrick Mertens. Vader Bert is monteur en beleeft net zo veel plezier aan de sport als zijn zoon. „Het is een passie, een verslaving, een drug. Maar dan een gezonde. En de elektrische auto heeft de toekomst. Zaten we vroeger met schroevendraaiers te sleutelen, tegenwoordig moeten de laptops mee naar de cross.”

De geur van benzine

Veel bezoekers gaan goed op de geur van benzine, en bij een aantal slaat het racehart over van de heerlijk brullende motoren, maar ook oudere toeschouwers realiseren zich dat de elektrische aandrijving langzaam maar zeker ook in de autosport raakt ingeburgerd. Het bestuur van de Nederlandse Rallycross Vereniging hoopt stiekem dat er volgend jaar al een klasse elektrisch rijden is.

Quote Het is een passie, een verslaving, een drug. Maar dan een gezonde Bert Vranckx

De inwoners van de gemeente Valkenswaard kregen dit weekend gratis toegang. De zussen Astrid van Vlerken en Eileen van den Bogaert vonden het een mooi gebaar dat de organisatie op deze wijze iets voor haar publiek terugdoet: „Al heel lang gaan wij met onze families naar de rallycross. Vroeger mochten wij al met ons pa mee, die kende veel mensen, en nu gaan wij met onze eigen kinderen.”

Volledig scherm Ook speedway cars maakten hun opwachting. © Frank Laracker / DCI Media

Familiegevoel

Het familiegevoel onder de toeschouwers is bijna net zo sterk als dat onder de crossers en hun gezinnen. Voormalig speedway carrijder Wim Veltman zit aan de koffie met Hans Verbugt, die al dertig jaar actief is in de rallycross. Ze zijn bij iedere cross altijd met een groepje van een man of twintig. Verbugt heeft inmiddels ‘de helm overgedragen’ aan zijn kinderen. Dochter Fabiënne (20) zat op haar achtste al achter het stuur en kickt nog steeds op de adrenaline die de sport haar bezorgt.

Volledig scherm Inwoners van Valkenswaard hadden gratis toegang. © Frank Laracker / DCI Media

Quote Papa is een heel goede crosser. Oma heeft dat ook gedaan, maar ik weet niet of zij ook goed was Lisa Veltman (7), quadrijdster

Quadrijdster Lisa Veltman (7) laat vol trots de bus zien waarmee ze vaak met haar ouders, grootouders en broer rondtoert. „Papa is een heel goede crosser. Oma heeft dat ook gedaan, maar ik weet niet of zij ook goed was, want dat heb ik nooit gezien. Kom, we gaan weer kijken.”