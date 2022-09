Eindhovenseweg tussen Aalst en Valkenswaard komende weekenden dicht

Zoek je activiteit of hulp in Waalre? Nieuwe website helpt daarbij

WAALRE - De gemeente Waalre heeft een website gelanceerd waarop inwoners alle informatie kunnen vinden over sociale voorzieningen in de gemeente. Zo is het aanbod van organisaties zoals ontmoetingscentrum De Pracht en seniorenverenging PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard te vinden op de site.

