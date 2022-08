Expositie XXL-formaat in Steendrukmuseum Valkenswaard

Kunstenaars met diverse achtergrond

Lotte van Lieshout, Fiona Lutjenhuis en Dieke Venema, kunstenaars met een diverse achtergrond, werden uit dertig kanshebbers geselecteerd en uitgedaagd te experimenteren met grootformaatlithografie. Zij werkten, onder leiding van meesterdrukker Gertjan Forrer en beeldend kunstenaar Ingrid Simons, aan het bijzondere XXL-project. Dit gebeurde zowel in de werkplaats van het museum als in die van Make Eindhoven in de Gasfabriek.

Zich verdiept in kleur en drukgangen

De vlakdruktechniek uit de 18de eeuw, waarmee bijna alle grote kunstenaars uit de 20ste eeuw hebben gewerkt, was redelijk nieuw voor haar: „Naast het maken van sculpturen heb ik me de afgelopen jaren ook toegelegd op tekenwerk. Dat deed ik vooral met houtskool op kraftpapier. Ik kwam bij de lithografie terecht toen ik onderzocht hoe mijn manier van tekenen minder schetsmatig zou kunnen.” Waar Venema aanvankelijk vooral zwart-wit tekeningen lithografeerde, verdiepte zij zich voor Litho XXL ook in kleur en drukgangen. Op de expo exposeert zij, naast twee sculpturen, zeven lithografische werken, die zeer gedetailleerde nuances tonen.

Fiona Lutjenhuis, in 2014 afgestudeerd aan de ArtEZ Institute of the arts in Arnhem en Lotte van Lieshout, in 2003 afgestudeerd aan de Academie voor Kunst & Vormgeving in ’s-Hertogenbosch, vertellen het publiek over het proces en het project en we hebben een ‘meet the artist’. Aansluitend kan de expositie worden bezichtigd.