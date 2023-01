Fadi (38) vluchtte uit Syrië en is nu kapper in Aalst: “Dit is zo’n mooie stad en de mensen zijn enorm vriendelijk”

Fadi woonde vroeger in Latakia, een kuststad in Syrië op drie uur rijden van Aleppo. “In Syrië was ik ook kapper, sinds 2004. Toen kwam de oorlog en moest ik met mijn gezin vluchten. In 2016 zijn we naar België gekomen en in 2017 ben ik begonnen als zelfstandige. Opnieuw als kapper in een kapsalon aan de Varkensmarkt in Aalst. In de coronaperiode ben ik een eigen barbershop Bandido begonnen, hier in de Albert Liènartstraat”, zegt Fadi. “Aalst is perfect. Echt een mooie stad met vriendelijke mensen. Ideaal voor ons gezin en onze twee kindjes.”