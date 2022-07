Fiets zoekt stalling in Valkenswaard: chaos met wildgeparkeerde fietsen rond bushaltes

Urine, poep en braaksel rond feestkroeg Valkens­waard: de burgemees­ter is er klaar mee

VALKENSWAARD - Urine, braaksel en zelfs poep in de voortuinen en steegjes rond feestcafé Ditisit in Valkenswaard. Burgemeester Ederveen is klaar met de aanhoudende overlast en weigert het café voorlopig een ontheffing waarmee het zaterdag tussen 2 en 3 uur 's nachts open kan.

28 juni