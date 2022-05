Fietsster zwaargewond als ze tijdens oversteken op voorruit van auto belandt

Over de kunst en het ouder worden; expositie in service­flat Eeckenrho­de in Waalre

WAALRE - Oud is in, maar vaak ook niet. Hoewel een groeiende groep ouderen actief is in het vrijwilligerswerk, de politiek, de sport en de kunst, worden zij eerder als kwetsbaar dan als krachtig gezien. Op serviceflat Eeckenrhode ligt in april en mei de focus daarom maar eens op die kracht. Zondag werd de expositie ‘De Kracht van Ouderen’ geopend. Van kunstenaar Mirjm Korse staan tot eind mei 44 werken in the picture. Het was aan auteur Marjan Berk (89) om de kunstmiddag voor en over krasse knarren af te trappen met een voordracht uit eigen werk.

