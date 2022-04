Finale Brabants Kampioenschap Tonpraoten in Valkenswaard doorgeschoven naar september

Willem Wilbrink en zijn 84 tics van Gilles de la Tourette

VALKENSWAARD - Willem Wilbrink onderging vorig jaar een succesvolle neurochirurgische behandeling waarbij diep in zijn brein elektroden zijn geplaatst. Het was de laatste optie op een draaglijk leven voor de Valkenswaardenaar, die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Deze zomer verschijnt zijn verhaal in een boek.

8 maart