Financieel gezond Waalre ziet ‘onzekerheid en uitdagingen’ vanaf 2026

WAALRE - Met een overschot van ruim een half miljoen euro op de jaarrekening kan Waalre tevreden terugkijken op de gemeentefinanciën van 2021. Op de lange termijn knijpen ze 'm echter in het gemeentehuis, want vanaf 2026 begint het vlees op de botten aardig op te raken.

Voor de komende drie jaar liggen er op financieel gebied echter nog weinig beren op de weg in Waalre. Door de hogere uitgaven van het Rijk in het regeerakkoord, dat tot 2025 loopt, gaat Waalre er ook flink op vooruit. Vanaf 2026 wordt verwacht dat die extra gelden beduidend lager zullen zijn.

Maar vanaf 2026 wordt de situatie echter een stuk onzekerder omdat er een aantal forse investeringen nodig zijn, vooral in de openbare ruimte. Stoepen en wegen in verschillende wijken komen vanaf dat jaar aan de beurt voor onderhoud. De Onze Lieve Vrouwedijk is daar een voorbeeld van. De huidige reserves bieden geen ruimte voor de investeringen die eraan komen.

Ook gemeente voelt gevolgen van inflatie en meer vraag naar zorg

Dat komt doordat de kosten op veel gebieden zijn gestegen en het geld van het Rijk onvoldoende mee is gestegen. ,,Ook wij als gemeente merken de gevolgen van de inflatie en meer vraag naar zorg”, vertelt wethouder Maarten Pieters. ,,Als je kijkt naar het sociaal domein hebben we in 2021 ruim 2,1 miljoen euro meer uitgegeven dan in 2020.”

Quote Je kan stellen dat de financiële verhoudin­gen tussen gemeenten en het Rijk op een bepaalde manier is verstoord Maarten Pieters, wethouder in Waalre met de portefeuille financiën

Pieters noemt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als voorbeeld. ,,Als iemand in het kader van de Wmo een aanpassing aan het huis nodig heeft, word je geconfronteerd met hogere bouwkosten.”

De gestegen kosten past Waalre bij uit de eigen portemonnee. ,,Maar dat kan je niet voor altijd blijven doen. Daar maken we ons echt zorgen over. Je kan stellen dat de financiële verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk op een bepaalde manier is verstoord. We krijgen gewoon te weinig geld om de kostenstijgingen vanaf 2026 te kunnen dekken.”

‘Pijnlijke keuzes onontkoombaar’

Waalre zal er dus voor moeten zorgen dat er structureel meer geld binnenkomt naast de inkomsten vanuit het Rijk, of de uitgaven moeten omlaag. Een belangrijke knop waaraan gedraaid kan worden is de onroerendezaakbelasting (ozb) voor huiseigenaren. Zij betaalden vorig jaar 198 euro voor de rioolheffing en waren gemiddeld 410 euro kwijt aan de ozb. Aan de afvalstoffenheffing waren eenpersoonshuishoudens 134 euro kwijt, meerpersoonshuishoudens waren 224 euro kwijt.

Quote Dat vraagt nou eenmaal een investe­ring en die moet door iemand betaald worden Maarten Pieters, wethouder in Waalre met de portefeuille financiën

,,Ik denk zelf dat een pijnlijke keuze als lastenverhogingen voor de inwoner echt onontkoombaar is”, zegt Pieters. ,,Maar ik ben daar terughoudend in, het nieuwe college in wording moet zich daarover buigen.” Bezuinigen is ook nog een optie. ,,Maar dan raak je de ambities van Waalre.”

Naast grote lopende projecten als de herinrichting van de oude N69 (Waalre betaalt hier ruim 3 miljoen van wil de gemeente inwoners op het gemeentehuis snel en goed blijven helpen. ,,Datzelfde geldt voor het onderhoud aan stoepen, wegen en de natuur”, aldus Pieters. ,,Dat vraagt nou eenmaal een investering en die moet door iemand betaald worden.”