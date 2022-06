Formateur Waalre ziet positieve houding van fracties: ‘Vertrouwen, goede sfeer en de wil om er samen iets van te maken’

WAALRE - Formateur Godfried van Gestel is optimistisch over de vorming van een nieuw bestuur in Waalre. Na de eerste gesprekken ziet Van Gestel een positieve houding bij alle partijen in de gemeenteraad.

Het akkoord wordt momenteel geschreven door vijf fracties in de Waalrese gemeenteraad: CDA, D66, VVD, GroenLinks en PvdA. Oud-politiechef Van Gestel, die ervaring heeft met het formeren bij gemeenten, heeft inmiddels drie keer aan tafel gezeten met de vijf partijen.

,,Dat waren vrij lange gesprekken”, vertelt Van Gestel. ,,We hebben sessies gehad van zo'n drie uur en vorige week hebben we vier uur uitgetrokken. Iedereen wil natuurlijk zijn zegje doen en dat kost tijd.” AWB en ZW14, de twee andere partijen in de gemeenteraad, schrijven niet mee aan het akkoord. Zij hebben wel aangegeven wat zij belangrijk geven. Van Gestel heeft met zowel AWB als ZW14 twee gesprekken gevoerd.

‘Vijf partijen aan tafel die elkaar willen vinden’

Wat Van Gestel aan de formatietafel ziet, wijkt af van wat hij wist en las over politiek Waalre voordat hij eind vorige maand begon. ,,Ik ben eigenlijk heel tevreden", vertelt hij. ,,Ik heb vijf partijen aan tafel die elkaar willen vinden, elkaar de ruimte geven, goed luisteren en niet proberen om elkaar de maat te nemen.”

Quote Ik proef vertrouwen, een goede sfeer en de wil om er samen iets van te maken in Waalre Godfried van Gestel, formateur in Waalre

Ook AWB en ZW14 staan volgens Van Gestel positief in het proces. ,,Zij zijn natuurlijk wel teleurgesteld dat ze niet meedoen. Dat doet zeer. Maar ik denk zelf dat ze wel waarderen dat ze op een bepaalde manier betrokken worden en dat ze, als er straks een concept akkoord ligt, de gelegenheid krijgen om erover te praten en ook inbreng te hebben.”

Van Gestel vindt het moeilijk om de gehele bestuurscultuur in Waalre beoordelen. ,,Daarbij horen ook burgemeester en wethouders, maar die zitten hier tijdelijk. Ik begrijp wel dat de raad tevreden is over de manier waarop de huidige wethouders communiceren en informeren.” Over de onderlinge relatie tussen fracties in de huidige gemeenteraad is Van Gestel in ieder geval tevreden. ,,Ik proef vertrouwen, een goede sfeer en de wil om er samen echt iets van te maken in Waalre.”

Geen breekpunten

Het is nog te vroeg om inhoudelijk over het raadsbreed akkoord te praten, zegt Van Gestel. De vijf fracties willen een eerste versie morgen klaar hebben. ,,Ik heb goede hoop dat het morgen gaat lukken, dan zitten we weer drie uur aan tafel. Er is op sommige onderwerpen nog wel verschil van inzicht, maar dat is natuurlijk politiek”, aldus Van Gestel. ,,Dus het zou kunnen dat de fracties na morgen toch nog wat extra dagen nodig hebben, maar ik heb niet het gevoel dat er echte breekpunten zijn uitgesproken.”