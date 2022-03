Formatie Valkenswaard: ‘Jullie willen stabiliteit, maar ook vernieuwing. Dat kan je op 87 manieren duiden’

De koffie is veel belangrij­ker dan de kleding; Leger des Heils opent vernieuwde winkel in Valkens­waard

VALKENSWAARD - De gerenoveerde winkel van het Leger des Heils in Valkenswaard is weer open. Voor tweedehands kleding. Maar vooral voor het gesprek. Vrijwilligster Francien de Bruijn: ,,We zijn niet opdringerig. We luisteren vooral goed. En we helpen de mensen verder.’’

3 maart