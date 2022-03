Fotografe Mariet Wielders zet zorgmedewerkers in het zonnetje: ‘Zij hebben zichzelf helemaal weggecijferd’

,,In 2020 mochten we met z’n allen klappen voor de zorg. Dat heb ik toen niet gedaan, want waardering van mij voegt daar toch niks aan toe. Maar daarna zag ik een oproep op Facebook voor kleine middenstanders – daar ben ik er zelf ook een van – om iets voor de zorg te doen. Er kwamen donaties als tien bossen bloemen en schoonheidsbehandelingen. Omdat zorgmedewerkers gewend zijn om zichzelf weg te cijferen, wilde ik ze juist in de spotlight zetten. Daarom was mijn aanbod om iedereen die dat wil op de foto te zetten.”

,,Het project bloedde uiteindelijk dood, maar toen ben ik zelf doorgegaan, met een net iets andere insteek. De mensen moeten weten wat er tijdens de pandemie gebeurd is met de medewerkers in de zorg. Er zijn allerlei verhalen van de enorme impact die het op deze mensen heeft gehad. Zo had ik een cursiste uit Veldhoven, een jonge meid die in de thuiszorg werkte. Juist die categorie kreeg in de begintijd van de pandemie niet de juiste middelen om mee te werken. Ze liep zelf corona op, moest toch doorwerken en besmette daarmee vervolgens cliënten. Dat ze op die manier mensen de dood in dreef, daar had ze het heel moeilijk mee.”

Schouderklopje

Om de verhalen te kunnen vertellen, werden de deelnemers aan het project twee keer op de plaat gezet, een keer in werktenue (met alle toeters en bellen die tijdens de pandemie nodig waren), en daarnaast in gewone vrijetijdskleding. Het doel: de zorgverleners een podium geven door middel van een expositie. ,,Deze mensen geven zichzelf niet snel een schouderklopje”, verklaart Wielders. ,,Maar ze hebben zichzelf helemaal weggecijferd. Voor hun privéleven was – en is – maar weinig ruimte. De tentoonstelling is een eerbetoon voor hun inzet.”

Heel moeilijk was het niet om kandidaten te vinden, volgens de Waalrese fotografe: ,,In mijn werk zie ik veel mensen. Als ik dan hoorde dat iemand in de verpleging werkte, bood ik een fotoshoot aan.”

Inmiddels heeft Wielders zo’n vijftien shoots achter de rug van zowel eenlingen als groepjes collega’s uit de hele regio. De komende tijd kan het publiek kennismaken met de reportages: komend weekend is een selectie van de foto’s te zien bij de expositie van Fotogroep de Gender in Eindhoven, en van 2 tot en met 14 april (in de weekenden en op afspraak) hangen de foto’s in de nieuwe galerij van Lenie Larmit en Adriaan van de Sande in Waalre (Hoogstraat 28).

Ook zijn er contacten met een autogarage in Uden voor een expositie in de showroom. Omdat er meer dan genoeg variatie in het beeldmateriaal zit, verschijnt er ook een boek. Dankzij de hulp van sponsoren kan Wielders alle deelnemers een exemplaar daarvan cadeau doen. De overige boeken zijn voor 20 euro exclusief verzendkosten rechtstreeks bij de fotografe te koop: mariet@m3w.nl. Het project stopt niet, dus nieuwe aanmeldingen voor de gratis fotoshoots blijven welkom.