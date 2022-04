Gemeente Waalre op zoek naar nieuwe burgemeester

Kunstpro­ject Eeckenrho­de in het teken van de kracht van ouderen

AALST/WAALRE - Bewoners en omwonenden van serviceflat Eeckenrhode laten op 24 maart krasse verhalen horen over de kracht van ouderen. Deze avond geeft ook kunstenares Mirjam Korse acte de présence. Zij vertelt over de binnen- en buitenkunst die binnenkort in en rond Eeckenrhode te zien is.

15 maart