Godfried van Gestel formateur in Waalre, voorstel voor nieuw bestuur op 12 juli

In dat nieuwe college moeten maximaal drie fulltime of vier parttime wethouders plaatsnemen. Het raadsbreed akkoord moet zo breed mogelijk gesteund worden door de gemeenteraad, zodat er een basis ligt voor een goede samenwerking de komende jaren.

D66-leider Floris Schoots, wiens partij samen met de Waalrese afdelingen van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks het voortouw neemt in het schrijven van het akkoord, maakte gisteren tijdens de raadsvergadering bekend dat Van Gestel is aangesteld. Zijn aanstelling volgt op een advies van Informateur Harrie Timmermans, die aanstuurde op het aanwijzen van een externe voorzitter. Van Gestel was recent nog formateur in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Definitief akkoord op 5 juli voorleggen aan de gemeenteraad

Van Gestel moet ervoor zorgen dat het raadsakkoord snel wordt geschreven en dat de nieuwe wethouders snel worden aangesteld. Hij werd op 28 mei gevraagd en heeft inmiddels twee gesprekken gevoerd met de vijf partijen. Ook heeft hij aan tafel gezeten met lokale partijen Aalst Waalre Belang (AWB) Zelfstandig Waalre ‘14 (ZW14).

,,De input die zij hebben meegegeven op papier en in de gesprekken nemen we zoveel mogelijk mee", zei Schoots tijdens de vergadering. ,,We willen komende dinsdag 14 juni een concept klaar hebben, dat met alle zeven partijen wordt besproken. Daarbij krijgen alle partijen de gelegenheid om aanvullingen voor te stellen.” Tot 22 juni kunnen de partijen voorstellen doen voor aanvullingen.

Quote We volgen het advies op van de informa­teur, omdat hij deze manier ziet als de meest kansrijke manier om tot een sterk bestuur te komen Floris Schoots, fractievoorzitter van D66 Waalre

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli willen de vijf initiatiefnemers het definitieve akkoord voorleggen aan de gemeenteraad. Die termijnen kunnen nog iets verschoven worden. De partijen zijn voor advies namelijk afhankelijk van de ambtelijke organisatie, die het met de reguliere taken al erg druk heeft.

De nieuwe wethouders moeten voldoen aan de competenties die ruim anderhalf jaar geleden ook werden gesteld aan de huidige wethouders. Zo moet het nieuwe college kwalitatief sterk zijn en zonder politieke kleur kunnen werken voor de hele raad. ,,Of zoals in het advies van de informateur staat, een vruchtbaar samenspel met de gemeenteraad kunnen voeren”, aldus Schoots. Daarom worden zij getoetst met een assessment.

Selectie nieuwe wethouders wordt begeleid door externe partij

In tegenstelling tot anderhalf jaar geleden zullen de vijf initiatiefnemers ditmaal wethouders voordragen. Destijds werd de werving en selectie volledig gedaan door een extern recruitmentbureau, waarna alle fracties gesprekken voerden met sollicitanten. Ditmaal zal een externe partij het proces wel begeleiden.

Nan Zevenhek en Jo Claessen, fractieleiders van AWB en ZW14, wilden van Schoots weten waarom er deze keer wordt afgeweken van de werkwijze. ,,We volgen het advies op van de informateur, omdat hij deze manier ziet als de meest kansrijke manier om tot een sterk bestuur te komen", antwoordde Schoots. ,,De inzet is nog steeds unaniem draagvlak in de raad voor de wethouders en het proces wordt begeleid door een externe partij waarmee we nu in gesprek zijn.