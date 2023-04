Gospelconcert bij de Achelse Kluis

Het dak gaat eraf bij Budel, de eerste kampioen van Zuid­oost-Bra­bant: ‘Er staat een kroegen­tocht gepland’

Het wordt zondagavond laat in Budel, dat de eerste kampioen van de regio is. Aanvoerder Rik Bogers meldt zich op woensdag pas weer op zijn werk, het wordt groots gevierd dat Budel na één jaar alweer terugkeert in de derde klasse. Ook al door het vakmanschap van trainer Erik van Rooij.